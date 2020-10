Dota 2: Team Secret vence 2-0 a Tempo y debuta con victoria en la ESL One Germany 2020

La ESL One Germany, el torneo de Dota 2 europeo que nos mantendrá entretenidos durante todo el mes de octubre, ha comenzado con éxito. El día de hoy tuvimos dos enfrentamientos sumamente interesantes pues, uno de los juegos fue el debut del equipo favorito del público: Team Secret.

Ninjas in Pyjamas 2-0 5 Men

El primer enfrentamiento de todo el torneo fue ente Ninjas in Pyjamas, que no he venido teniendo buenas performances en los torneos que ha participado, y 5 Men, un equipo que se armó a base de jugadores libres y que viene siendo una de las grandes sorpresas del año.

A pesar de esto, parece que Ninjas in Pyjamas vino renovado para este torneo y, con la inclusión de Mihail "Misha" Agatov de Team Spirit como suplente, logró vencer sin muchos problemas a los chicos de 5 Men.

Team Secret 2-0 Tempo

Luego del exitoso debut de Ninjas in Pyjamas, seríamos testigos de la primera partida de Team Secret en el torneo. Su rival, el equipo de Tempo que había llegado desde la clasificatoria cerrada. A pesar de que Tempo es un equipo muy por debajo de Team Secret, los chicos de Serbia mostraron lo mejor de su juego que por momentos, sorprendía a los espectadores y al mismo Team Secret.

Lamentablemente, Puppey y compañía no se desesperaron y ganaron con un cómodo 2-0 que ya los posiciona como el favorito para llevarse este torneo.

Con estos resultados, tanto Team Secret como Ninjas in Pyjamas esperarán de forma tranquila a los ganadores de los siguientes días para conocer a su rival mientras que, Tempo y 5 Men tendrán que hacer lo propio pero con los derrotados.

Foto: Liquipedia

