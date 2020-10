Call of Duty: Black Ops Cold War: conoce las fechas de la beta - PC y Xbox One

El tiempo sigue su marcha y el día de lanzamiento de Call of Duty: Black Ops Cold War está cada vez más cerca. Millones de jugadores de PlayStation 4 participaron del acceso al Alpha el mes pasado y han provocado que este sea el más descargado en toda la historia de Call of Duty. Pues ahora Activision invita a este acceso anticipado a Xbox One y a los usuarios de PC durante todo un fin de semana en donde podrán experimentar los modos multiplayer de este explosivo videojuego.

Play the #BlackOpsColdWar crossplay open Beta this weekend.



📅 Oct 15: Free for all PS4 players. Xbox & PC pre-order Early Access.



📅 Oct 17: Free and open to all players. pic.twitter.com/mcJArZV5un