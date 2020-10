Call of Duty: Black Ops Cold War: conoce los requisitos de PC para jugar la beta

La beta abierta de Call of Duty: Black Ops Cold War está cada vez más cerca y nadie se quiere quedar fuera. Si bien el lanzamiento del Alpha en PlayStation 4 fue un éxito sin precedentes para la franquicia Call of Duty, serán los usuarios de PC y Xbox One los que pronto podrán dar su veredicto con respecto a este videojuego dentro de poco. Se sabe que las tres plataformas podrán participar, gracias al crossplay, de algunos modos del multiplayer durante todo un fin de semana.

