Abby vs. RoRo EN VIVO por 'La Velada del Año 5': a qué hora comienza la pelea y dónde ver

Falta poco para comenzar La Velada de Año 5, evento organizado por el español Ibai Llanos, que no solo nos promete buena música, también intensos combates entre las más reconocidas personalidades del Internet en nuestro idioma, donde una de las peleas más esperadas de este evento será la de Abby vs. RoRo.

Abby, conocida por jugar League of Legends, hará todo lo posible para imponerse a la, en apariencia, delicada RoRo, tradwife y tiktoker que ha ganado una gran base de fans, lo mismo que un número no menor de detractores.

Abby vs. RoRo, por La Velada del Año 5: fecha y hora para ver la pelea

La pelea de Abby vs. RoRo por La Velada del Año 5 se llevará a cabo en las instalaciones de La Cartuja, en Sevilla, España, este sábado 26 de julio de 2025 y si quieres disfrutar del combate de estas dos personalidades del Internet, todo dependerá del país donde vivas:

España: 20:00 horas.

20:00 horas. Argentina: 15:00 horas.

15:00 horas. Brasil: 15:00 horas.

15:00 horas. Uruguay: 15:00 horas.

15:00 horas. Estados Estados (N.Y.): 14:00 horas

14:00 horas Chile: 14:00 horas.

14:00 horas. Bolivia: 14:00 horas

14:00 horas Paraguay: 14:00 horas.

14:00 horas. Perú: 13:00 horas.

13:00 horas. Ecuador: 13:00 horas.

13:00 horas. Colombia: 13:00 horas.

13:00 horas. México: 12:00 horas

12:00 horas Estados Unidos (L.A.): 11:00 horas.

Abby vs. RoRo, por La Velada del Año 5.

Abby vs. RoRo, por La Velada del Año 5: dónde ver online

No debes preocuparte, ya que para disfrutar por completo La Velada del Año 5, sus combates y shows musicales, no hará falta que realices pago alguno o suscripción con costo; lo único que debes hacer es dirigirte a la plataforma Twitch y buscar el canal de Ibai Llanos, único lugar donde el evento se transmitirá en vivo y en directo.

Abby vs. RoRo, por La Velada del Año 5: ¿las streamers son enemigas?

Desde 2016, Abby Little Rage se ganó un lugar en la comunidad gamer jugando League of Legends vía Twitch, destacando por su humor y naturalidad, pero esto no ha evitado que esté involucrada en varias controversias, pero ha ganado mayor renombre cuando se confirmó su combate con RoRo, a quien ha criticado duramente.

Abby ha acusado a su rival de promover al conservadurismo por medio de la moda trad wife, además de burlarse de su físico, sobre todo por su altura, al punto de inferir que está al borde del "enanismo", pues mide 1.49 metros, pero aduciendo que se trataba de una broma.

Sin embargo, en una encuesta realizada en la previa a La Velada del Año 5, un 78 por ciento del público mostró su apoyo a RoRo como la favorita para llevarse la victoria. Sin duda será uno de los enfrentamientos más esperados.

La Velada del Año 5: peleas completas

La Velada del Año 5 estará conformada por 7 peleas que prometen no solo mucha diversión, sino momentos de acción como de harta tensión en el cuadrilátero, ya que algunos de los nombres que se verán las caras han tenido más de una disputa en plataformas digitales, siendo el caso más resaltante los de RoRo y Abby.

Pereira vs. Rivaldios

Perxitaa vs. Gaspi

Abby vs. RoRo

Andoni vs. Carlos Belcast

Alana vs. Ari Geli

Viruzz vs. Tomás Mazza

TheGrefg vs. Westcol

La Velada del Año 5: artistas que se presentarán

Además de las peleas, La Velada del Año 5 nos promete buena música con los diversos artistas que se presentarán entre cada pelea en el escenario de La Cartuja. Estos son, toma nota: