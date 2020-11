Dota 2: Natus Vincere y Team Liquid se enfrentarán en la Gran Final de la ESL One Germany 2020

Después de un mes de lo mejor del Dota 2 en Europa, ya conocemos a los dos equipos que se enfrentarán en la Gran Final de la ESL One Germany 2020 y que será acreedor de 150 mil dólares. Además, de consagrarse como el mejor equipo de Europa. Título que hasta hace unos días le pertenecía a Team Secret.

Los dos equipos que llegaron a la final fueron Team Liquid y Natus Vincere. El primero de estos fue el último en llegar a la Gran Final después de vencer 2-0 a mudgolems en un enfrentamiento sumamente intenso en donde ambos equipos dieron todo de si para llegar a la final.

GGWP! @teamliquid takes the series and are going to the GRAND FINALS! 💥💥💥



BLBLBLBLBL - is the sound that Spectre makes when she jumps around with her ult if you ever wondered according to @ODPixel 😂



📺 https://t.co/jKNcjqCY84#ESLOne pic.twitter.com/g9NPd2n0CE