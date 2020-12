Dota 2: descubre el curioso castigo que tendrá que cumplir Zai después de perder contra Team Liquid

El día de hoy, tuvimos un enfrentamiento muy emocionante entre dos de los mejores equipos de Dota 2 en Europa. Estamos hablando del enfrentamiento entre Team Liquid y Team Secret por la EPIC League División 1.

Si bien con solo escuchar los nombres ya podemos imaginar un enfrentamiento muy emocionante, este duelo europeo tuvo un añadido especial pues los equipos hicieron una apuesta previa muy interesante.

Todo empezó con un tweet muy polémico realizado por el capitán del equipo de Team Liquid Aydin "iNSaNiA" Sarkohi.

HEY @teamsecret YOUR TEAM HAS NO COMPETITIVE EXPERIENCE AND WILL GET CRUSHED IN #EPICLeague WHY DONT YOU PUT YOUR SPOT ON THE LINE FOR OUR EPIC LEAGUE GAME TOMORROW? IF YOU WIN MY @Taigadota WILL PLAY 10 GAMES OF TECHIES IN HIS RANKED GAMES NEXT WEEK. THOUGHTS?