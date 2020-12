Lelis, después de ser elegido el Mejor Jugador de Dota en Brasil: " Gracias a todos los que me apoyan (...) especialmente a todos los NATA"

Rodrigo "Lelis" Santos, es uno de los jugadores de Dota 2 más queridos por toda la comunidad de América. El actual offlaner del equipo de Quincy Crew, recibió hace unos cuantos días el premio al Mejor Jugador de Dota 2 en Brasil. Reconocimiento que consiguió después de ganarle a jugadores como Mandy, Hfn o Thiolicor.

Después de recibir su galardón, Lelis pudo ofrecer un discurso donde agradecía a todos sus seguidores por el apoyo brindado. El discurso luego su subido a su cuenta oficial de Twitter para que todos podamos verlo.

Obrigado a todos que me apoiam e torcem por mim, em especial a toda NATA que tá sempre nas streams me incentivando a continuar! pic.twitter.com/Iwm5fU8c0s

"Gracias a todos los que me apoyan y me animan, especialmente a todos los NATA que siempre están en las transmisiones y me animan a continuar."

Lo primero que debemos resaltar del video es la presentación que le hacen a Lelis donde lo anuncian como el sudamericano con más premios de Dota 2 en la historia. Este reconocimiento lo consiguió este año gracias a los innumerables trofeos conseguidos con el equipo de Quincy Crew.

"Buenas noches a todo el mundo. Me gustaría agradecer a mi familia, que siempre me apoya en todos los campeonatos que juego. También a todo el mundo que me acompaña desde los comienzo del Dota y siempre son las personas que me han estado apoyando. A la NATA (sus seguidores) que son lo mejor de lo mejor y que siempre están en los streams. Y a mis amigos que siempre están en los campeonatos. Gracias."