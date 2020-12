Call of Duty: Warzone anuncia la llegada de dos Gulags en la nueva temporada

El hype por la Temporada Uno de Call of Duty: Black Ops Cold War también se sintió en The Game Awards 2020. Un tráiler con gameplay se dejó ver durante el evento y se podía apreciar nuevas locaciones que podremos ver dentro de pronto. Warzone, como juego acompañante de la última entrega de Call of Duty, también verá la llegada de nuevo contenido la próxima semana.

Free bundles: inbound.



Log in to #BlackOpsColdWar between now and 11pm PT on 12/15 to claim the Field Research and Certified bundles. pic.twitter.com/aJHzZDRCXi