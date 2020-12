Super Smash Bros. Ultimate: cuándo y dónde ver el gameplay de Sephiroth

Durante el paso de The Game Awards 2020, Nintendo aprovechó en revelar al tercer personaje DLC del segundo volúmen de su Fighters Pass para su juego Super Smash Bros. Ultimate. En esta ocasión el invitado revelado fue un personaje muy estimado proveniente de una de las franquicias emblema de Square Enix, nos referimos obviamente a Final Fantasy y el personaje en cuestión resultó ser Sephiroth, el antagonista de la séptima entrega numerada de esa serie de juegos RPG.

Este personaje, armado con su particular espada Masamune, promete ser un dolor de cabeza para los jugadores que prefieren aplicar daño a sus oponentes de cerca. Si bien no muchos detalles con respecto al gameplay fueron revelados en The Game Awards, se espera que corregir eso con la presentación programada para el día 17 de diciembre.

Hora y lugar para ver el gameplay de Sephiroth en Super Smash Bros. Ultimate

Masahiro Sakurai, el director del juego, será el encargado de mostrar los diversos movimientos que este personaje traerá a la arena de combate de Super Smash Bros. Ultimate. Fiel a su costumbre, él nos mencionará los diferente detalles y referencias que ha tomado para que el personaje se sienta único entre los más de setenta luchadores de este party game.

Todos los fans de este juego podrán ver en simultáneo el debut del gameplay de Sephiroth a través de los canales oficiales en YouTube de Nintendo. El canal de España inclusive ya tiene disponible la opción de agregar una notificación para que estés alerta apenas la presentación esté disponible. Los horarios para nuestra región será como sigue:

-México: 04:00 p. m.

-Perú, Ecuador, Colombia y Panamá: 05:00 p. m.

-Bolivia, Venezuela, Paraguay y Chile: 06:00 p. m.

-Argentina y Uruguay: 07:00 p. m.

La cita es mañana, 17 de diciembre, en YouTube. No te lo pierdas.

