Dota 2 se posiciona como el esports con la audiencia más fiel en Twitch por encima de League of Legends y CSGO

Como ya es una costumbre, siempre a finales de año varias páginas se toman el tiempo de mostrar diferentes estadísticas para comparar como le ha ido a lo largo del año a los diferentes esports en lo que a espectadores se refiere.

Una de las páginas más famosas en este aspecto es Esports Charts quienes han compartido un curioso cuadro que llamará mucho la atención de los jugadores de Dota 2 alrededor del mundo.

Resulta que, en su más reciente publicación en su cuenta de Twitter, los expertos en estadísticas de espectadores han compartido una imagen en donde se puede ver que el MOBA de Valve se posiciona como el que tiene una audiencia más comprometida en Twitch, a comparación de League of Legends o Counter Strike. Esto durante los meses de julio, agostos y septiembre.

TOP 10 esports games by audience engagement on @Twitch .

(Q3 2020)

Read more in our blog - https://t.co/FX1BsN7h4D pic.twitter.com/FUM9kpuLNu