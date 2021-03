Dota 2: Bug permite que Alchemist regale oro con Aghanim's Scepter - VIDEO

Dota 2 ha mostrado muchas mecánicas novedosas en su última gran actualización "Mistwoods". Lamentablemente, junto a ello múltiples grietas en las interacciones de ciertas habilidades con el juego están siendo reveladas y en esta en particular Alchemist es el protagonista.

Este héroe que tiene como habilidad principal conseguir mucho más oro que el resto de personajes. Además, tiene la posibilidad de regalar el objeto Aghanim's Scepter (Cetro de Aghanim) con la ventaja de mantener las estadísticas del item y sin gastar más oro en la receta de nivel 2.

Utilizando las bases de este concepto, se puede aprovechar una mala interacción con el juego (un bug, error) que permite transformar ese Cetro de Aghanim regalado en oro para el jugador. En Dota 2 no se puede traspasar oro a los aliados bajo ningún método, sencillamente no existe manera.

Sin embargo, Alchemist puede lograr que un aliado que haya comprado el objeto Aghanim's Scepter recupere el oro gastado, con la condición de que luego reciba una mejora por parte de Alchemist mediante su mecánica única. Para detonar el bug, Alchemist tiene que comprar dos Aghanim's Scepter y hacer lo siguiente. Con los dos Aghanim's equipados dirigirse al héroe que recibirá los beneficios:

Alchemist con dos Aghanim's Scepters equipados:

Deberá pasarle un Aghanim's Scepter al héroe de la forma normal, con click izquierdo y arrastrarlo hasta el héroe. El segundo Aghanim's Scepter si deberá transferirlo como mejora haciéndole click izquierdo al objeto y luego click sobre el héroe. Revisarás que el jugador ha recibido la mejora de Aghanim's Scepter consumida y el segundo objeto ha sido vendido por su precio de 4200.

Esta rara interacción no debería ser posible debido a que el segundo cetro no es de propiedad del jugador que recibe la mejora, pues al ser propiedad de Alchemist no podría venderlo. Este bug está siendo aprovechado por algunos jugadores para darle más ventaja a su carry, pues tendría Cetro de Aghanim con estadísticas y 4200 de oro extra.

Sino entendiste cómo funciona ese bug puedes ver el siguiente video:

Probablemente, Dota 2 en el futuro corrija este bug que ya está siendo aprovechado por muchos jugadores. Pues recordemos que Alchemist consigue oro a una velocidad brutal y no le afecta tanto regalar Aghanim's Scepter a sus compañeros, más si es etapa de juego largo cuando le sobra el oro.

