Dota 2: Mandy habla sobre su salida de Infamous Gaming

El día de ayer les contamos que Infamous Gaming anunció el regreso de Eliseo "Kxy" Arancibia, como suplente, a su roster oficial de Dota 2. Esta noticia agarró por sorpresa a muchos fanáticos pues, hasta hace unos días, la escuadra venía compitiendo con Leonardo "Mandy" Viana en el equipo.

Ante esta situación, a través de un streaming, el jugador de Brasil habló un poco sobre su salida del equipo y dio su opinión al respecto.

Estas declaraciones quedaron registradas en un clip que se compartió a través de Youtube.

"Estaba probando con ellos pero salió mal. Y había muchos problemas. Están desesperados por una solución ¿no? Y no quieren arreglar problemas si no que tienen la esperanza de que cambiando de player van a resolver los problemas del equipo. Eso a veces pasa, o sea que un equipo antes ganaba y luego empieza a perder y de ahí empieza a sacar gente para intentar arreglar los problemas que el equipo tiene. Y como yo estaba probando y no salió bien decidieron jugar con otro player (...) Eso fue lo que pasó. Ellos quieren una solución lo más pronto posible y por eso van a probar otros player para ver cual tiene el mejor resultado con ellos