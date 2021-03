Singapore Major: Lelis no está conforme con el formato utilizado para la Fase de Grupos

La Singapore Major comenzó y si bien ha sido uno de los eventos más esperados por todos los fanáticos del Dota 2 a nivel mundial. Esto no ha hecho que estén excluidos de polémica o algunos reclamos por parte de los jugadores que participan.

En esta ocasión, fue el offlaner de Quincy Crew, Rodrigo "Lelis" Santos, el que se monostró inconforme con el formato de la primera Major del Dota Pro Circuit.

A través de su cuenta de Twitter, Lelis aprovechó para mostrar su rechazo al formato adoptado por Valve y ONE Esports.

Playing 8 games(4bo2s) in a row without any breaks should be unacceptable. Crazy to think this is the major format.