Dota 2: Príncipe de Arabia Saudita llega a nivel 4000 del Battle Pass

Con esto en mente, no debería sorprendernos que para este primer Battle Pass del 2021, Mohammad ya se encuentre dentro del Top 5 de personas que más niveles tienen.

Foto: Stratz

Como podemos ver en la imagen, el usuario que tiene el nombre de "Please watch my Dota Anime" se encuentra en el Top 3 de niveles del Battle Pass habiendo gastado más de 1700 dólares en subirlo de nivel. Este usuario, con este particular nombre, es nada más y nada menos que el Príncipe de Arabia Saudita.