Dota 2: equipo americano D2 Hustlers pierde partida oficial por culpa de bug

El team, que se encuentra compitiendo en la BTS Pro Series 8, estaba en medio de un encuentro con 4Gringos, cuando el jugador Yuma tuvo un particular problema. El jugador accidentalmente apretó la tecla de ESC, lo cual lo llevó a desconectarse de la partida. Sin embargo, sin darse cuenta, Yuma ya no pudo reconectarse luego, pues el juego lo había tomado como que había abandonado la partida. Esto provocó que D2 Hustlers pausara el juego, pero al no poder resolver el problema simplemente decidieron rendirse, por lo que tipearon "GG".