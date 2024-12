Dota 2: coach de Team Aster critica a organizadores de TI10 por contagio de COVID

Valve y PGL , los organizadores detrás de The International 10 , han sido los principales recipientes de las críticas del LaNm , capitán y coach de Team Aster, tras la revelación que varios miembros de su equipo dieran positivo a las pruebas de COVID-19 . El sentir del capitán se puso de manifiesto en un extenso post en Weibo, una red social muy usada en China, en donde se cuestionó varios puntos relacionados a los protocolos de seguridad ante una infección.

LaNm señala que el lobby del hotel, en Bucarest, siempre permanece lleno de personas y que incluso no ve a personas con barbijos protectores de nariz y boca en las calles. El punto más resaltante de su publicación se dirigió al personal que realizaba las pruebas, según palabras del coach estos no tenían protección en todo el cuerpo; sino que solo se le veía usando una simple máscara mientras tomaban muestras para los tests.

Foto: Weibo

En constraste tenemos a John Yao, quien ostenta el cargo de CEO en Team Secret, quien confirmó que los bootcamps en realidad son la responsabilidad de los equipos y no de los organizadores. Es en este caso en particular en donde él alaba el trabajo de PGL atender ciertos requerimientos de los equipos en Bucarest.

[...] La decisión de hacer el bootcamp en Rumania es 100% de las organizaciones, o no (dudo que todos los equipos del TI hagan bootcamp en el mismo Bucarest en realidad), así que este periodo es completamente impulsado por los equipos no por Valve.



[...] No es responsabilidad de Valve el ordenar comida y agua para el bootcamp de una organización. Está en nosotros gestionar nuestros bootcamps.