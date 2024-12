eFootball 2022 es el juego peor calificado en Steam

A estas alturas no es ningún secreto que eFootball 2022 tuvo un debut bastante accidentado y que no supo colmar las expectativas de sus veteranos jugadores ni de los novatos más curiosos. El sucesor de PES, al que Konami está aportando fuertemente, se lanzó ayer durante la noche ante la atónita mirada de millones de personas que no podían creer lo graciosamente defectuoso que es y el inquietante acabado de los modelos de los jugadores.