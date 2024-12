Dota 2: Ceb de OG se perdería The International 10 por problemas de salud

Sin duda alguna, el jugador francés de Dota 2 Ceb es una pieza sumamente importante en la estrategia de OG. De hecho, el pro player fue indispensable en las últimas dos ediciones de The International , por lo que se esperaba que ayude a su equipo a alcanzar un posible tricampeonato. Sin embargo, después de una cirugía ocular, la participación del pro player en TI10 está en duda , por lo que OG ha tenido que llamar a un reemplazo de emergencia.

Los rumores de que Ceb se encontraba mal de salud vienen desde el showmatch con beastcoast, donde tuvo que ser reemplazado a última hora por Misha, el coach de OG. Sin embargo, la organización no había dado información al respecto, pues solo citaron "una inconveniencia" como la razón por la que el francés se perdió el encuentro. No obstante, con el paso de los días, los fans notaron que Ceb estaba ausente en las fotos del bootcamp para TI10, lo que causó bastante preocupación en la comunidad.

"No está claro si Ceb estará autorizado para jugar contra The International 10, y estaremos esperando el veredicto de su médico antes de tomar una decisión final del equipo", continuó el equipo. "La salud y el bienestar de los jugadores es vital para nosotros y nos aseguraremos de que no corra ningún peligro antes de volver al trabajo. Pero sabemos con certeza que Ceb está haciendo todo lo posible para acelerar su recuperación y competir en TI10".