Dota 2: Lelis es el único sudamericano que sigue participando en The International 10

El jugador brasileño Lelis es el único sudamericano que sigue en carrera en The International 10 , el torneo más importante y prestigioso de la escena competitiva de Dota 2. Quincy Crew, el equipo del pro player, logró vencer a Team Aster en un BO1 durante la primera ronda del Lower Bracket, y enfrentará a OG, los actuales bicampeones del certamen.

Rodrigo Lelis, también conocido como "Leslao" por la comunidad, es un offlaner que lleva casi un año y medio en su actual equipo. Anteriormente, el jugador perteneció a escuadras como SG Esports y paiN X, pero no había logrado clasificar a un TI hasta este año. Desde que se unió a Quincy Crew, Lelis ha logrado obtener el primer puesto en una gran cantidad de torneos, como la Omega League, el ESL One Thailand 2020, y The Great American Rivalry, entre otros. Aparte, el team tuvo una gran participación en el WePlay AniMajor, donde obtuvo el quinto-sexto lugar.