Dota 2: Silent, coach de Team Spirit: "No nos sentimos como estrellas"

Silent , el reconocido pro player y coach de Dota 2 , ha revelado en una entrevista reciente que no se siente como una estrella, incluso después de haber salido campeón de The International 10 con Team Spirit .

" Es bueno que mucha gente llame y te felicite, pero aparte de eso, nada ha cambiado ", reveló el ruso de 28 años. " No tengo la sensación de que soy una estrella. Y esto se aplica a todos los miembros del equipo. Solo hay una agradable sensación de satisfacción ".

Con respecto a la final, el entrenador reveló que no se prepararon debidamente para jugar ante PSG.LGD, pues lo principal era saber cómo vencer a TEam Secret.

" No sabíamos si ibamos a jugar esta final ", señaló Silent. " De hecho, el mismo día tuvimos un partido con Team Secret en las semifinales. Este es un equipo fuerte. Por lo tanto, en mi opinión, todo debería haberse hecho gradualmente: hubiera sido una estupidez estar dispersos y prepararse para dos equipos a la vez. Primero debíamos ir a la final, solo entonces pensaríamos qué hacer allí ".

"Es difícil pensar en algo después de la final, el día resultó ser realmente agotador", continuó el coach. "Todos estaban cansados, emocionalmente estábamos exhaustos. Al mismo tiempo, el recuerdo de la victoria no se instaló en mi cabeza durante un par de días. Simplemente nos sentamos y hablamos normalmente. Estoy empezando a entenderlo cada vez que me siento en casa y me relajo".