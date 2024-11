Dota 2: así nació APU King of Kings, el equipo revelación del DPC

APU King of Kings , sin duda alguna, es una de las mayores sorpresas de la nueva temporada del Dota Pro Circuit . El equipo es el resultado de una colaboración entre dos organizaciones distintas (APU Gaming y King of Kings) y cuenta con un roster de jugadores peruanos y brasileños.

"(BINOMISTAS) estaban en una situación en la que ya no podían soportar económicamente al equipo", reveló Gonzáles. "Por ese lado fue simplemente tener algunas conversaciones que llevaron a que King of Kings fuese dueño del equipo".

"Muchos pueden haber dicho que somos los ex-BINOMISTAS", puntualizó. "No, eso se tiene que acabar. Aquí ya no hay APU Gaming, aquí ya no hay BINOMISTAS, aquí no hay King of Kings. Aquí lo que hay es APU King of Kings, tenemos que fortalecer esa marca y aprovechar la comunidad internacional para seguir conociendo y potenciando al equipo".