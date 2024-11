It Takes Two gana el premio a Mejor Juego del Año en los Game Awards

It Takes Two de Hazelight Studios ganó el Premio a Juego del Año en los Game Awards 2021. De esta manera, el título derrotó a los otros nominados, entre los que estaban Deathloop, Psychonauts 2, Resident Evil Village, Metroid Dread y Ratchet & Clank: Rift Apart.

Neil Druckmann, director del juego del ganador del año pasado, The Last of Us Part II, presentó el premio. Los Game Awards se han convertido en los premios Oscar de los videojuegos, ya que atraen a la mayor audiencia del año. De hecho, el año pasado el evento superó los 83 millones de espectadores, aunque los premios en sí fueron controversiales para gran parte de la comunidad.

Este año, algunos de los grandes títulos resultaron tener un mal momento. Cyberpunk 2077 podría haber sido nominado, pero salió en diciembre pasado y tuvo un lanzamiento con muchos errores. Halo: Infinite salió el 8 de diciembre, por lo que no pudo clasificar como nominado este año.

Una orquesta en vivo interpretó las bandas sonoras de cada uno de los nominados. It Takes Two, lanzado por Electronic Arts, es una linda historia en la que dos jugadores jugaban como un equipo de marido y mujer. La pareja separada tuvo que aprender a cooperar en un juego cooperativo en el que tenían que hacer tareas juntos para superar los obstáculos. Fue un juego conmovedor sobre la naturaleza del amor.

It Takes Two no es el primer juego cooperativo de Josef Fares