Pokimane quiere una versión de Twitch para niños

En un esfuerzo por combatir este tipo de comportamiento y garantizar que los niños tengan un lugar seguro para ver transmisiones apropiadas para ellos, Pokimane cree que es hora de una versión para niños de Twitch, o al menos una forma de filtrar las transmisiones no seguras.

Foto: Twitch

No sería la primera vez que una plataforma de streaming brinda este tipo de servicio. YouTube, que es probablemente el mayor competidor de Twitch, tiene la versión de YouTube Kids que ayuda a bloquear el contenido no deseado. No es infalible, ya que algunas cosas terribles llegaron a YouTube Kids en el pasado, pero bloquea una gran cantidad de contenido que está disponible gratuitamente en la versión completa de YouTube.