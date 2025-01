Fortnite: servidores siguen fuera de línea por más de 2 horas

Fortnite , uno de los battle royale más populares del mundo, ha sufrido una caída imprevista desde la segunda parte de la tarde. El problema se ha replicado en todo el mundo, a tal punto que naturalmente ningún jugador ha podido entrar a jugar desde que este problema comenzó. Si bien el equipo de Epic Games ya está al tanto de esta incidencia, hasta ahora no hay certeza sobre si esto se solucionará pronto.

Los problemas comenzaron desde antes las 4:15 p. m. (hora de Perú) , fue en ese momento que varios jugadores eran expulsados forzosamente del juego y los reportes de error comenzaron a ser tantos que no podían pasar desapercibidos. Minutos después la cuenta en Twitter de Fortnite Status, la cual monitorea el estado del juego a nivel mundial, comunicó a sus seguidores que el juego estaría fuera de línea hasta que se solucionen los problemas.

Foto:Twitter

Recordemos que hoy Fortnite se actualizó, tras un mantenimiento que ocurrió de madrugada, a su versión 19.20. Esta actualización llegó con muchas novedades que los jugadores esperaban, pero que lamentablemente no cumplían con la intención de su propósito. Una de esas características fueron las plumas de Haven, las cuales no aparecían en el juego o simplemente no se registraban adecuadamente.