Dota 2: Saksa estaría buscando equipo para la próxima temporada

El pro player macedonio Saksa estaría buscando un nuevo equipo para la próxima temporada del Dota Pro Circuit . El jugador dejó OG después de una discreta actuación en The International 10 , pero podría estar uniéndose a otro team en los próximos meses.

Foto: Captura de pantalla

Cabe resaltar que Saksa cuenta con una larga trayectoria como jugador profesional de Dota 2, ya que ha pertenecido a escuadras de la talla de Ninjas in Pyjamas y Digital Chaos. Además, el macedonio también ejerció funciones de coach anteriormente en el squad ruso HellRaisers.

Uno de los llamados a reemplazar a SumaiL y Saksa en OG habría sido el tailandés 23savage, quien rechazó la oferta porque no conocía a los integrantes del nuevo roster.

Durante una transmisión en vivo reciente de Twitch, el carry tailandés 23savage mencionó que fue invitado a ser parte de OG después de obtener resultados positivos con T1 en The International 10.

"En realidad, me invitaron a OG después de TI, pero no conocía el roster, así que simplemente los rechacé. Pero todo sucedió después de saber que Ceb, N0tail y Topson no seguirían jugando”, puntualizó el jugador.