Team Spirit elimina a Nigma Galaxy SEA de torneo presencial en Dubai

Aunque Team Spirit no consiguió los resultados esperados en durante la primera fecha del Gamers Galaxy en Dubai, la escuadra consiguió derrotar a Nigma Galaxy SEA en los Play-Ins para llegar a la Lower Bracket del certamen. De esta manera, NGX SEA quedó eliminado, mientras la escuadra campeona de The International 10 sigue con vida.

A pesar de no contar con Mira , una pieza indispensable en su esquema, el team ruso no tuvo mayores problemas para hacerle frente a sus rivales de turno. Aunque NGX SEA hizo todo lo posible por defenderse ante los constantes ataques de sus contrincantes, Team Spirit siempre se mostró superior, por lo que consiguió cerrar dos partidas consecutivas de media hora cada una.

De esta manera, Team Spirit tendrá que esperar al perdedor del encuentro entre BOOM Esports y Tundra Esports, que se enfrentan mañana en la Upper Bracket. No obstante, la escuadra rusa no es ajena a ganar un torneo desde la Lower Bracket, pues fue así como llegaron al primer puesto en The International 10, el mayor torneo del 2021 en la escena competitiva de Dota 2.