Dota 2: Valve banea a vtFaded, jugador con 12 mil de MMR

Cabe resaltar que vtFaded no es el único que resalta en esta lista. De hecho, Team Orca también tenía en su alineación al experimentado midlaner malasio AhJit, que anteriormente pasó por equipos de renombre chinos como LGD Gaming, EHOME y CDEC. El pro player incluso llegó a participar en The International 7 con Fnatic, aunque no consiguió los resultados esperados, por lo que el team quedó en el puesto 17-18.