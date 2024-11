Dota 2: Team Orca es el primer equipo descalificado del DPC. ¿Hubo 322?

Algunas personas nunca aprenden. El equipo de vtFaded , Team Orca (anteriormente conocido como Ragdoll ), fue descalificado del Dota Pro Circuit SEA por una razón que aún no ha sido revelada, por lo que se abrirá un cupo en la Segunda División.

Foto: Captura

En la temporada anterior, Ragdoll estuvo a punto de llegar a la Primera División del DPC, pero cayó en los tiebreakers por el ascenso ante Nigma Galaxy SEA. De esta manera, el team se vio obligado a esperar hasta la temporada actual, pero todo parece indicar que ya no participará en el DPC.

Cabe resaltar que vtFaded no era el único jugador que resaltaba en el team. De hecho, la escuadra también tenía en su alineación al experimentado midlaner malasio AhJit, que anteriormente pasó por equipos de renombre chinos como LGD Gaming, EHOME y CDEC. El pro player incluso llegó a participar en The International 7 con Fnatic, aunque no consiguió los resultados esperados, por lo que el team quedó en el puesto 17-18.