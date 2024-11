Dota 2: Matthew explica por qué ya no prende stream como antes

"Lo he hecho durante tanto tiempo que ya como que se me ha vuelto una rutina, ¿entiendes? No sé si alguno de ustedes habrá sentido eso, que su vida es una rutina. Por eso lo haces desganado. Por eso es que últimamente he estado streameando cada cierto tiempo", señaló.

"Solo he hecho quince horas (este mes). Antes me metía como 40 horas en diez días. Quiero disfrutar streamear, no como ahorita, que hago tres horitas y me quito. Pero la paso bien, ¿entienden? En cambio, es como que si yo hago todos los días como lo hacía antes, siento que es rutina, y me aburro, la paso mal, reniego y se va a la m… mi día. Ahorita me siento bien, en realidad", aseguró.