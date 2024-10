Worlds 2024: ¿Linkin Park se presentará en la final del Mundial de League of Legends?

Linkin Park anunció nueva gira mundial de seis conciertos y también confirmó el lanzamiento de su álbum en noviembre. ' Heavy is the crown ' es uno de los temas que es parte del disco y que también se trata de la canción oficial del famoso videojuego League of Legends . Los fans sueñan con ver a la banda en vivo el día del final del Campeonato del LoL . ¿Qué se sabe al respecto?

Como todos los años, los Worlds cuentan con una canción oficial que representa la competencia de final de año . Para el 2024, los integrantes de Linkin Park fueron quienes estuvieron a cargo de la composición de 'Heavy is the crown' con un espléndido videoclip donde se ve a los jugadores que son parte del Campeonato Mundial .

La final del Campeonato Mundial de League of Legends será el 2 de noviembre en el O2 de Londres. Antes de que los equipos empiecen a disputar la final, se realizará una ceremonia donde se podría contar con la presentación oficial de Linkin Park con el tema 'Heavy is the crown'. Aunque de momento no se ha confirmado si cantarán en vivo el tema oficial de los Worlds 2024, la cuenta oficial de LoL Esports interactuó con la banda y esto encendió la alarma de una posible presentación en el estadio.