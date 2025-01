Fortnite: obtén ítems gratis de Radiohead de la experiencia KID A MNESIA

Fortnite nuevamente tiene invitados y en esta ocasión se trata de la banda británica Radiohead con una experiencia muy particular. En el marco de la celebración de los 20 años del disco " KID A ", en Fortnite se ha preparado un evento de tiempo limitado que lleva el nombre de " KID A MNESIA EXHIBITION ". Cabe mencionar que este evento solo está disponible en PlayStation 5, PC y Mac .

Una especie de "regla no-escrita" dentro de Fortnite es que cada evento debe tener su porción de objetos exclusivos y la exhibición KID A MNESIA no es la excepción. Los usuarios de PS5, PC y Mac pueden dirigirse al siguiente enlace (usando su respectiva cuenta de Epic Games) y descargar de forma 100% gratuita la exhibición para posteriormente abrir el juego.+

Foto: Epic games

Foto: Epic Games

Pero los obsequios no acaban ahí, ya que entre el 18 de noviembre hasta el 22 del mismo mes podrás ver en la Tienda de Objetos de Fortnite una pantalla de carga muy particular denominada "Land of Freedom". Esta tendrá un precio de 0 Monedas V o PaVos y podrá acompañar ese tiempo de espera mientras va cargando tu partida. Huelga decir que la ilustración está basada en el reconocible arte del disco "Kid A".