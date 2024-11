Star Wars: anuncian remake de Knights of the Old Republic

El día que los fanáticos han estado esperando finalmente está aquí, ya que se ha anunciado oficialmente el remake de Star Wars: Knights of the Old Republic. Desde hace varios meses (e incluso años) han corrido rumores sobre la existencia de un remake, y el PlayStation Showcase finalmente lo confirmó.

Si bien el avance fue breve (ya que duró poco más de un minuto), nos ofreció la silueta del legendario Darth Devan. El tráiler luego muestra al personaje encendiendo su sable, el cual ilumina su máscara. Inmediatamente, se muestra el logo del remake antes de mostrar la frase: "Una leyenda recreada para PS5".

Knights of the Old Republic es considerado por muchos como uno de los mejores juegos de la franquicia de Star Wars. El título fue desarrollado por BioWare a principios de la década de los 2000, y tenía una estructura similar a Mass Effect En el tiempo transcurrido desde entonces, se ha convertido en un clásico, e incluso hubo un intento de seguir sus pasos con Star Wars: The Old Republic, un MMO que nunca tuvo el mismo nivel de éxito que su predecesor.

Noticias de Star Wars

Desafortunadamente, el tráiler no cuenta con una gran cantidad de detalles. Sin embargo, los fanáticos pueden al menos estar agradecidos de que el juego ahora esté confirmado.

Aparte del juego de Star Wars, BioWare tambien lanzará un remake de Dead Space