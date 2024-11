Free Fire: filtran colaboración con Venom y Carnage

Free Fire, el Battle Royale de Garena, no ha sido ajeno a las colaboraciones. Si ya se han dado cruces con franquicias legendarias como Street Fighter o animes como One Punch Man y Shingeki no Kyojin, se estaban tardando en hacer algo con Marvel.

De acuerdo a un conocido leaker brasileño apodado "RMD", Garena se está preparando para hacer un crossover con Venom y Carnage, con motivo de la próxima película "Venom: Let There Be Carnage" (Carnage Liberado). Como puedes esperar, esta colaboración dentro de Free Fire traerá algunos cambios dentro del juego y añadir objetos temáticos acorde a estos conocidos personajes de Marvel.

Free Fire: ¿Qué skins y objetos de Venom y Carnage llegarán?

RMD ha podido explorar los datos internos de Free Fire y se ha encontrado con los siguientes objetos:

Avión Venom: Let There Be Carnage

Mochila Venom: Let There Be Carnage

Caja de muerte Venom: Let There Be Carnage

Motocicleta Simbionte

Foto: Instagram (vía ff_vazamento.rmd)

Además de los datos, compartió lo que sería el diseño de los mencionados objetos. Podemos apreciar, por ejemplo, que el avión donde saltan los jugadores cuenta con los rostros de Venom y Carnage, además de tener un color azul con algunas marcas en alusión a ilusión a la forma alienígena que da forma a los personajes mencionados.

También se ha compartido un primer vistazo a la mochila con forma de araña y de color plateado. De momento, Garena no ha hecho ningún anuncio oficial con respecto a esta próxima colaboración y tampoco se ha visto en sus redes sociales posibles teasers para ir preparando a las personas.

Foto: Instagram (vía ff_vazamento.rmd)

La película de Venom: Let There Be Carnage, se estrenará este 1 de octubre, así que es cuestión de días para que los creadores de Free Fire lleven a cabo la revelación oficial de esta colaboración.