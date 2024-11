PUBG New State ya se aseguró 40 millones de pre-registros

40 millones de personas están esperando con ansias PUBG New State, la secuela del aclamado Battle Royale de Krafton. El pre-registro ha recibido muchísima atención después de que finalizará su segunda alfa.

El pre-registro se encuentra disponible tanto en android ( Google Play Store ) y iOS ( App Store ). De acuerdo a Krafton, el mayor número de usuarios pre-registrados se encuentran en Android. De los 40 millones de pre-registrados, no se incluye a países como China y Vietnam. La alfa estuvo disponible en 28 países hasta la semana pasada.

Minkyu Park, productor ejecutivo de PUBG New State, dijo lo siguiente: "Ahora estamos centrados en aprovechar los valiosos comentarios que recibimos durante la segunda prueba alfa de PUBG: New State y en pulir el juego antes de su lanzamiento oficial a finales de este año Estamos dedicando todos nuestros recursos a garantizar que PUBG: New State cumpla las expectativas de nuestros fans, tanto en términos de entretenimiento como de estabilidad"