Fortnite: filtran colaboración con Monopolio

No está muy claro que tipo de colaboración será. Si veremos al Sr. Monopoly como skin –que sería bastante raro- o las fichas tendrían un rol como accesorios. Esto último suena mucho más convincente de lo que dicen en redes sociales sobre ser personajes jugables.

Foto: Twitter (vía @HYPEX)

Fortnite con el pasar de los años ya se ha establecido como un juego muy importante que no solo está enfocado en darle horas de diversión a su comunidad, también es una plataforma muy útil para impulsar actividades como conciertos o mostrar cosas históricos.

Foto: Monopoly

No hace mucho, se publicó el famoso discurso de Martin Luther King dentro de un modo exclusivo, aunque claro, no faltó quienes no tienen respeto a la memoria de alguien y empezaron a hacer gestos como bailes. Epic Games tardó en tomar cartas en el asunto, pero finalmente decidió eliminar el uso de emotes en dicha modalidad.