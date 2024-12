Twitch: streamer es desbaneado después de 2 años

Foto: Twitch

Dice que no hay un solo día en el que no piensa cuan tonto fue por haber compartido su pase, pero que ahora puede decir que lo que hizo en el pasado, no representa el tipo de persona en el que se ha convertido. “Enfrenté mi castigo y ahora he crecido. Aprendí de mis errores y estoy buscando una nueva oportunidad” expresó. Por aquel entonces, Twitch no se pronunció públicamente, pero parece ser que meditaron bien las cosas y finalmente le devolvieron su cuenta. Ahora esperemos que Axiun en efecto, haya aprendido la lección.