Minecraft: speedrunner "termina" el juego en 30 minutos y sin ver

Mientras jugaba, explicaba algunos detalles sobre el reto, cómo el no tener audio del exterior, lo que significaba que en ningún momento iba a contar con el apoyo de alguien que le estuviera avisando sobre algún peligro o enemigos cercanos. Asimismo, decidió jugar Minecraft en su versión de PC, utilizando solo el teclado.

Por otro lado, "FrozenMelody" comentó que antes de iniciar, ya había trazado una ruta con la que iba a poder estar más seguro de recorrer. Un camino que puede ser replicado por otros usuarios que quieran intentar algo parecido. Eso sí, tienes que tener la capacidad de memorizarlo. Dicho esto, el creador de contenido señaló que mientras se siga al pie de la letra el camino, no habrá mucha dificultad, salvo algún que otro enemigo que aparezca o errores que el usuario haga.

Al revisar su contenido, podemos comprobar que desde hace varios meses ha estado probando videojuegos conocidos, haciendo el reto de taparse los ojos y poder completarlo en un tiempo límite. A jugado a ciegas títulos como "Celeste" y "The Legend of Zelda: Ocarina of Time".