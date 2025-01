PlayStation Plus: Knockout City, 3 juegos VR y más juegos gratis en noviembre

Por un lado tenemos tenemos un juego en donde libraremos duelos al mejor estilo del clásico "mata gente" pero con un pequeño giro, luego un título nos hará recordar que no debemos confiar en nadie y un juego con estética medieval en donde derrotar enormes monstruos es lo normal. Esos los conceptos clave para describir a los juegos que PlayStation pondrá de libre acceso para sus usuarios de su servicio PlayStation Plus en este mes.

Estos títulos podrán ser descargados a partir del día 2 de noviembre siempre y cuando poseas una cuenta activa de PlayStation Plus. Recuerda que aún tienes tiempo para descargar los juegos de PlayStation Plus de este mes, así que asegúrate de sumar a tu librería de PS4 y PS5 juegos como PGA 2K21, Mortal Kombat X y Hell let loose antes que salgan de PS Plus el 1 de noviembre.