League of Legends: Adam sale de Fnatic en medio de polémicas

Adam " Adam " Maanane se despidió de Fnatic, equipo donde estuvo jugando desde el Summer Split 2021 de League of Legends , ocupando el rol de toplaner. El anuncio de la salida de Maanane ha llevado a que el propio jugador expliqué más detalles de su salida, y todo apunta a que no se dio en los mejores términos.

Mediante un mensaje extenso en su cuenta de Twitter, Adam comentó algunos detalles relacionados a la última participación de Fnatic en el Worlds 2021. El cuenta que no quería dejar Fnatic, pero debido a las circunstancias no le quedó otra alternativa. Dentro de Fnatic había muchos desacuerdos, y el propio Adam asegura que si no hubiera sido por personas como Yamatocannon o Nisqy, "no habría soportado" las cosas.