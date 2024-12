Twitch evita que streamer entreviste a Ludwig en la plataforma

Foto: Difusión

TheStockGuy buscaba cerrar su primera temporada de conversaciones con una aparición sorpresa de Ludwig. Por desgracia, cuando intentó ponerse en contacto con Twitch para evitar algún malentendido dentro de la plataforma, se sorprendió que la compañía dijera un rotundo NO a la conversación, a pesar de que Amazon y Ludwig se despidieron amicalmente.

Cuando TheSockGuy reveló a su audiencia que no iba a darse la entrevista con Ludwig, el youtuber se encontraba en streaming al mismo tiempo. Su reacción fue de sorpresa y confundido de no entender porque no se le había permitido participar en el show de su compañero.