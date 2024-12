Fallece youtuber mexicano creador de Inge Cards, canal dedicado a Yu-Gi-Oh

Foto: Facebook

" Mi hermano no sabes la falta que me vas a hacer y nos toca recordar los buenos momentos que pase a tu lado y la maravillosa persona que fuiste ." publicó la persona detrás del fanpage. Asimismo, dijo que el "Inge" - como lo conocían muchos- era uno de sus mejores amigos. Las personas no tardaron en reaccionar, presentando sus condolencias.

Foto: Composición

Un usuario comentó en Facebook lo siguiente: "Mi creador de contenido yugi favorito, una verdadera lástima. Nadie como él con el humor tan orgánicamente sarcástico". En Youtube, una persona dejo este mensaje: "No manches inge, si la semana pasada me llegaban tus en vivos a mi cel , muchas veces me saludaste y quería conocerte ya que éramos de la misma ciudad. Un gusto inge y me encanta tus vídeos."