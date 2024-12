Overwatch: equipo profesional celebra la compra de Blizzard por Xbox

Foto: Twitter

Mediante sus redes sociales, la cuenta oficial compartió una fotografía donde se ve a Soldado 76, uno de los personajes conocidos de Overwatch, luciendo una armadura similar a la de Master Chief con los colores del equipo. Asimismo, el grupo coloca como mensaje: "We're all Spartans now" (Ahora todos somos Espartanos) que viene a ser una referencia a una de las frases que dice Soldado 76 ("Ahora todos somos soldados")