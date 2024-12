Xbox Game Pass tiene de todo para todos en este mes

Si hay una palabra que define a esta lista es "variedad". Los títulos que ingresan este mes son de lo más diversos en cuanto género y hasta podría decir que el más curioso podrá salir satisfecho tras probar uno de ellos aunque no le tenga tantas ganas. Tal es el caso de Death's Door , un juego que vio la luz a mediados del año pasado y que fue nominado a "Mejor juego independiente" en la gala de The Game Awards 2021.

Foto: Twitter

La serie de juegos Rainbow Six se hace presente por partida doble, al menos en PC, con R6: Siege Deluxe Edition y R6: Extraction . Énfasis en este último ya que es de estreno y lo podrás jugar sin cargo extra desde el primer día. Si eres de aquellos que disfruta de la tensión propia de los shooters tácticos, estos son dos títulos que no puedes darte el lujo de ignorar.

Un juego que me sorprendió en esta lista -y que no puedo dejar de recomendar- es Taiko no Tatsujin: The Drum Master. Esta es la primera vez en que esta longeva serie de juegos de ritmo, con base de percusión, adorna el catálogo de Xbox e incluso PC. Más de 70 canciones estarán a nuestra disposición en un sistema de juego que comienza de forma bastante amistosa y que posteriormente pondrá nuestros sentidos a prueba en su más alta dificultad.