PlayStation Plus: UFC 4 entre los juegos gratis de febrero

Los juegos gratis de febrero 2022 para los suscritos a PlayStation Plus acaban de ser anunciados. Los usuarios de PlayStation 4 y los usuarios de PlayStation 5 podrán descargar hasta tres títulos bastante diferentes entre sí y que les garantizarán horas de diversión en las actividades muy diferentes que estos proponen.

Por un lado tenemos tenemos un juego inspirado en los deportes de contactos más arriesgados, luego los fans de Borderlands serán engreídos con un juego basado en un personaje muy popular y también tendremos un juego donde la imaginación será el límite en tu parque de diversiones. Esos son los conceptos clave para describir a los juegos que PlayStation pondrá de libre acceso para sus usuarios de su servicio PlayStation Plus en este mes.

No importa cómo o dónde jueguen. EA Sports UFC 4 los pone en el centro de cada pelea. Desarrollen y personalicen su personaje a lo largo de un sistema de progresión unificada a través de todos los modos. Pasen de ser un amateur desconocido a una super estrella de la UFC en el nuevo Career Mode, o desafíen al mundo en nuevas Blitz Battles u Online World Championships para convertirse en el campeón indiscutido. Las combinaciones fluidas ofrecen un gameplay más responsivo y auténtico, mientras que las mecánicas de derribo y de suelo revisadas brindan más control en esas fases clave de la pelea.

Foto: PlayStation

Foto: PlayStation

Foto: PlayStation

Estos títulos podrán ser descargados a partir del día 1 de febrero siempre y cuando poseas una cuenta activa de PlayStation Plus. Recuerda que aún tienes tiempo para descargar los juegos de PlayStation Plus de este mes, así que asegúrate de sumar a tu librería de PS4 y PS5 juegos como Deep Rock Galactic, Persona 5: Strikers y Dirt 5 antes que salgan de PS Plus el 31 de enero.