Youtuber llevará a juicio a Pokimane por amenazarlo de borrar vídeos con "derecho de autor"

Foto: Twitter

Según los representantes de Pokimane, el youtuber habría utilizado vídeos que le pertenecen a la creadora de contenido. TheQuartering no dio su brazo a torcer, y habló que se trata de vídeos que llevan años publicados, además de ni la propia Youtube le ha notificado algo en contra de dicho material.

" Estos vídeos son de hace años, y tú vuelves a hacerlo notar ¿Por qué? le recomendaría que calme a los perros, porque lo que está haciendo no está nada bien " expresó el youtuber.

Foto: Difusión

No obstante, TheQuartering sigue bastante molesto por la situación, mencionando que no sería la primera vez que Pokimane hace algo así contra otros creadores de contenido. Y razones no le faltan, en 2019 se hizo viral que algo parecido le sucedió a PewDiePie cuando le llegó una notificación por infracción de autor. Fiel a su humor, PewDiePie le dedicó un vídeo donde decía en tono sarcástico que Imane quiere cancelar a todos.