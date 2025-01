Bully 2 continuaría en desarrollo junto a GTA 6, según filtrador

La revelación de un nuevo Grand Theft Auto en camino alegró a muchas personas, pero también hizo que otro grupo de usuarios, lamentarán no recibir novedades al respecto de la posible secuela de Bully que estaría siendo desarrollada en secreto.

No son pocas las personas que, aprovechando la publicación de Rockstar Games en redes sociales, dejaron su malestar de no ver algo sobre Bully 2. El rumoreado juego viene sonando desde el año pasado, cuando empezaron a soltarse las primeras informaciones de que los creadores de GTA tenían planeado en un inicio presentar Bully 2 en The Game Awards 2021, pero terminaron por echarse para atrás.