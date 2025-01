Rockstar anuncia GTA 6 y fans de Bully están molestos

Foto: Difusión

Diferentes personas a través de Twitter citaron el anuncio de Rockstar sobre GTA 6, con comentarios mostrando su rechazo: " GTA 6 está genial, pero lo que realmente necesitamos es Bully 2 ". Otro usuario comentó que " GTA es divertido, pero se han enfocado completamente en el online, y no me importa nada del online ".

Foto: Difusión

En ese sentido, Henderson indicó que Rockstar tenía preparada como gran sorpresa en The Game Awards 2021 el anuncio de estar trabajando en Bully 2. Lamentablemente, no explicó porque finalmente el estudio decidió no proceder con lo planeado. Desde entonces, no hubo más novedades al respecto ni reportes de una posible continuación del proyecto.