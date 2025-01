Kimetsu no Yaiba: conoce a los Pilares disponibles en el juego

Kimetsu no Yaiba acabó su segunda temporada la semana pasada por todo lo alto, pero si aún tienes ganas de ver luchas entre espadachines y demonios pues el videojuego de este anime saciará esa sed. " Kimetsu no Yaiba: The Hinokami Chronicles " es el nombre del primer juego de este popular anime/manga y todo indica que ha sido bien recibido por su comunidad.

Los 9 guerreros más poderosos dentro del Cuerpo de Exterminio de Demonios son los Pilares (o "Hashira", en japonés) al mando del frágil Kagaya Ubuyashiki. En el caso del anime los conocimos a todos hacia el final de la primera temporada, pero eso no significa que los podamos escoger en este videojuego en particular. La lista de Pilares dentro del juego queda así:

Kimetsu no Yaiba: The Hinokami Chronicles está actualmente disponible en PS4/PS5, Xbox One, Xbox Series S|X y PC a través de Steam. La versión de Nintendo Switch hará su debut, de no haber inconvenientes, el 6 de junio de este año.