Asura's Wrath: 10 años del mejor juego que tal vez no jugaste

Asura’s Wrath sorprendió a muchas personas cuando salió en el último año de la séptima generación de consolas. Estamos hablando de un título muy particular que combinaba la jugabilidad de un hack-and-slash a lo Bayonetta o God of War, con una presentación muy similar a la de una serie de anime. Se parecía tanto a un anime que hasta las etapas del juego acababan con el famoso “continuará…” y cuando empezaba el siguiente había un espacio para un resumen de lo había acontecido hasta el momento.

Hoy recordaremos a este juego que, hasta la fecha, aún no ha visto un lanzamiento en PC y se ha quedado en PS3 y en las consolas Xbox gracias a la retrocompatibilidad. Veremos sus mejores aspectos, sus limitaciones y también esa cuestionable decisión de Capcom por pagar para ver el final verdadero… todo eso a continuación.

Foto: CC2

Antes de la ira, haciendo una historia al revés

Asura’s Wrath fue el resultado de un esfuerzo dentro de varios equipos en CyberConnect2 (desarrolladores de juegos como .hack y Naruto Ultimate Ninja) que comenzó en el año 2007. No sería sino hasta 3 años después, ya respaldados por Capcom, que el primer avance se presentaría en sociedad durante el Tokyo Game Show del 2010. Decir que no generó atención sería mezquino, ya que el juego se veía genial e intenso incluso en ese estado de su ciclo de desarrollo. Llevando con orgullo el sello de Unreal Engine 3, el juego era de las grandes promesas provenientes del país del sol naciente.

En el video se aprecia un build del juego con una pelea contra Augus que jamás llegó a la versión final del juego. Sin embargo lo que sí se ve es una primera versión del clímax del enfrentamiento contra Wyzen.

Hiroshi Matsuyama, quien ostenta el cargo de presidente en CyberConnect2, explicó a IGN en 2012 que ellos buscaban llegar a todo el mundo con Asura’s Wrath. Para lograr ese cometido apelaron a un concepto con el que todos estamos familiarizados: la ira. Si bien esta es vista como una emoción negativa, explicó, también es el combustible para superar cualquier obstáculo. Es así que se concentraron primero en el concepto y posteriormente a escribir el guión a su alrededor. Luego este se refinó tras pasar por las manos de un guionista de verdad.

Foto: CC2

Demasiado enojado para morir

La historia de Asura, nuestro protagonista, comienza con él sufriendo las consecuencias de un atentado que no cometió tras ver cómo es que su esposa fallece en sus brazos y su única hija desaparece. Los siete miembros restantes de las deidades (los otrora “8 Generales Guardianes”), equipo al que Asura pertenecía, lo castigan arrebatándole sus poderes y lo mandan al exilio a Naraka, un lugar entre Gaea (la Tierra) y el Infierno. Es así que Asura, tras recobrar su memoria, le hará frente al panteón que lo traicionó con la finalidad de recuperar a su hija y verla sonreír nuevamente.

Foto: CC2

La premisa de Asura’s Wrath podrá hasta sonar básica sobre el papel y por más que me guste el juego conceder ese punto en particular. Sin embargo, los elementos que rodean la historia y la escala de los combates hacen de este título todo un deleite que considero que nadie debe darse el lujo de perderse. Las peleas con cada boss son un todo un evento y cada ocasión en que Asura hace aparecer sus extremidades extra deja en claro que está dispuesto a apostarlo todo para prevalecer sobre su enemigo de turno.

Foto: CC2

La música es otro de los puntos fuertes de Asura’s Wrath. Comenzando con la versión instrumental de “Furueru Kokoro” (que tradujeron como "In your Belief") mientras enfrentas a los primeros Gohmas junto a tus compañeros, pasando por el tema que combina rock con tonadas del Viejo Oeste cuando enfrentas a tu cuñado Yasha hasta el momento en que Dvorak y su “Sinfonía del Nuevo Mundo” sale de tus parlantes en tu enfrentamiento contra Augus. No exagero al decir que CyberConnect2 no se guardó nada en el apartado del sonido.

Entre un gameplay simple y QTEs

Lamentablemente este no puede ser el videojuego perfecto. Uno de los aspectos que más se le critica a Asura’s Wrath es la cantidad de Quick Time Events (QTE) que posee en cada pelea contra un boss. Estos incluso deben ser presionados en el momento justo para incrementar tu puntaje en cada batalla. Los acostumbrados a God of War deben estar muy familiarizados con ellos, pero aquí los hay hasta para pararse bien o incluso extender los brazos. Incluso me parece que la inclusión de tantos QTEs es como una especie de burla a los juegos que los usan.

Foto: CC2

Con respecto al gameplay ante un juego en donde el botón Círculo/B se encarga de los ataques básicos, Tríangulo/Y de los ataques pesados y el botón Cuadrado/X de los ataques a larga distancia que podremos controlar con el stick derecho. El botón restante se usa para saltar y hasta se puede combinar con Círculo/B para un ataque descendente. Lo anterior mencionado será lo suficiente para hacerle frente a todos los enemigos de pie que enfrentarás, nada destacable.

Pasa tu tarjeta si quieres ver el verdadero final

Este es el punto que más contención ha generado dentro de los fans del juego. Sí, el verdadero final se halla detrás de un muro de pago. Si bien el precio a pagar no es exorbitante (6.99 dólares en ese tiempo), mandaba un mensaje a los publishers que podría haberse convertido en una práctica común en los años venideros. Afortunadamente eso no pasa actualmente ¿verdad?… cough cough Foundation DLC (Control) cough cough ReMind (KH3) cough cough.

Foto: CC2

Prácticamente por siete dólares teníamos acceso a “Nirvana” la parte IV del juego en donde estaba contenido los episodios del 19 al 22. Eso sí, los que lo jugaron no me dejarán mentir, es la boss fight más satisfactoria del juego y hasta me atrevo a decir que la cantidad pagada se justifica totalmente luego de la batalla final. En serio, es algo que cada uno debe experimentar por su cuenta ya que, aparte de ser la culminación de todo, es una buena pelea con todas sus letras.

10 años de ira

Asura’s Wrath cumple 10 años desde que llegó a tiendas de occidente. En Japón su aniversario todavía será el día 23 de febrero y personalmente espero que aunque sea la cuenta de Twitter de CyberConnect2 haga mención alguna de este aniversario. Incluso el clamor de un port o hasta un remaster se deja ver en Twitter y hasta en los comentarios de YouTube. ¿Estaremos cerca de ver un nuevo lanzamiento? Supongo que el tiempo lo dirá. Solo espero ver ese final verdadero ya incluido.

Felices 10 años Asura’s Wrath.

Foto: CC2