Creadores de This War is Mine donarán ganancias a Cruz Roja de Ucrania

"Hoy día, las fuerzas militares de Rusia han atacado el país libre de Ucrania" arrancan diciendo en su comunicado. A continuación, anuncian que todas las ventas que se hagan de This War is Mine, una de sus obras más destacadas y que los hizo saltar a la fama, estarán destinadas a la Cruz Roja de Ucrania para dar soporte a todas las víctimas de la guerra en dicho país. No solo se tomará en cuenta las ventas del juego, también del contenido descargable, y sin distinguir plataforma o lugar de venta.